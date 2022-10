Verso Barcellona-Inter | vittoria dei nerazzurri contro ogni statistica all'andata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scenagara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions...

Alle 21 la sfida trae Inter valida per la quarta giornata del gruppo C di Champions League: i tifosi blaugrana stanno già riempiendo le ...Ilha perso solo tre delle ultime 44 partite casalinghe di Champions League (36V, 5N) e tutte e tre le sconfitte sono arrivate nelle sei partite in casa della gestione Ronald Koeman (3V, ...A pochi minuti dal grande match del Camp Nou, il difensore Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Prime Video, presentando la gara che la sua Inter dovrà disputare contro il Barcellona ... in campo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...