Serie A | Empoli-Monza | la designazione completa

Designati gli arbitri della decima giornata diA che si aprirà sabato 15 ottobre con tre anticipi e che verrà chiusa lunedì 17 ottobre dai ...complete Le designazioni della 10iornata"...Per diventare uno dei centrocampisti più importanti dellaA ha affrontato un percorso ... Tornando al derby, il gol all'ha dato nuova linfa a Lukic , che nelle ultime settimane era parso un ...Sarà il Sig. Rapuano di Rimini l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Monza. Quella di sabato sarà la terza direzione sta ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 10° giornata di Serie A: Meret tra i pali; in avanti Lautaro Martinez, Leao e Abraham ...