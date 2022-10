Red Market di Walter Nicoletti candidato agli Oscar 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Reddiconcorrerá per il Premio® come miglior Live Action Short Film alla 95^edizione degli Academy Awards®. Il pluripremiato cortometraggio prodotto da Voce Spettacolo rappresenterá l’Italia dopo aver superato il programma di qualificazione a Los Angeles. “Non ci sembra ancora vero, siamo increduli, frastornati di gioia – dichiara– si tratta del traguardo più ambìto ed importante che potessimo mai raggiungere da quando abbiamo iniziato il nostro percorso artistico circa dieci anni fa, nel 2013. Un decennio di amicizie vere, sacrifici indescrivibili, gioie infinite ma anche grandi dolori, delusioni, derisioni e tante porte chiuse in faccia.Tuttavia lungo questo cammino abbiamo avuto un’immensa fortuna, siamo stati costantemente circondati ...