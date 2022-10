Re Carlo… quanta fretta! La data dell’incoronazione ufficiale spiazza

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Buckingham Palace ha messo a tacere tutte le voci che parlavano di un’incoronazione di re Carlo III prevista per il 3 giugno. Con un comunicatodi ieri pomeriggio, infatti, il Palazzo ha annunciato i piani del Sovrano, che volerà diretto verso la propria incoronazione, prevista ben prima di quanto ci si aspettava. L’incoronazione, infatti, si terrà sabato 6 maggio, presso l’Abbazia di Westminster. Come era già stato previsto, invece, Camilla, la Regina Consorte, sarà al suo fianco e sarà anche incoronata nella storica cerimonia. La stessa regina Elisabetta aveva espresso in occasione del Giubileo di Platino il suo personale desiderio che le cose seguissero questo corso. AnsaRe Carlo ha assunto ufficialmente la corona come monarca del Regno Unito quando sua madre è venuta a mancare, lo scorso 8 settembre. Ma come per tutti gli altri regni prima del suo, anche ...