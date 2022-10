LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | Matteo Trentin si aggiudica la corsa sul traguardo di Vicenza!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40 16.00 Ultimo chilometro tatticamente ineccepibile diche stando alla ruota di Rochas è riuscito a sopravanzare il rivale per poi arrivare a braccia alzate sul. 15.58OOOOOOOOO TREEEEEEEEEENTIN! Vince l’85esimodelsuldi15.58 ULTIMO CHILOMETRO! Ancora tutti e 5 in pienaper la vittoria aldel. 15.57 Velocissimi i 5 in fuga, per non rischiare di essere ripresi: mancano 2 km al! 15.54 Sono 5 i km al! I ...