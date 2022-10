LIVE Berrettini-Carballes Baena 7-5 6-7 2-1 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | l’equilibrio regna a inizio terzo set

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Buon game per l’azzurro che viene chiuso con l’ace. 40-15 Sbaglia con il back, fermo sulle gambe. 40-0 Fuori la risposta a tutto braccio di. 30-0 Drittone lungolinea e smash facile a chiudere. 15-0 Martella benecon il dritto dal centro. 1-1. Chiude il game con l’ace lo spagnolo. 40-15 Risponde bene, ma sbaglia lo schiaffo al volo. 30-15 Manovra bene con il dritto. 15-15 Doppio fallo commesso da. 15-0 Passante strepitoso di. 1-0. Buona partenza nelper l’azzurro. 40-0 Ace al centro e tre palle per l’1-0. 30-0 Buon ...

...76(6) sul cinese Zhang Zhizhen rende più solida la sua nona posizione nella Pepperstone ATP... Avere due top player come Jannik Sinner e Matteo, poter contare su otto dei migliori venti ...- CARBALLES BAENA, ATP FIRENZE 2022: PROGRAMMA MERCOLEDI' 12 OTTOBRE Ore 11:00 Erier/Miedler (AUT) - ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Carballes Baena, sfida valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Firenze 2022 sul Centrale.All'ATP di Firenze gli incontri del mattino/primo pomeriggio premiano McDonald, che batte Brooksby nell'ultimo incontro di primo turno che è anche il primo dei due derby americani sul centrale di oggi ...