L'Inter sfiora l'impresa e fa 3-3 a Barcellona Inzaghi batte Xavi ed è a 3 punti dagli ottavi di Champions

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dentro o fuori? X! Ma il pareggio spettacolare e rocambolesco per 3-3 frafa sorridere più i nerazzurri che, in virtù...

Tutto Napoli

... Spettacolare 3 - 3 al Camp Nou tra Barcellona e, che tiene a distanza i blaugrana in classifica. La squadra di Inzaghi sfodera una super prestazione, ribalta il vantaggio di Dembélé e...Decisamente più interessante l'iniziativa di Kent che un minuto più tardil'incrocio dei ...diretto due gare nella fase a gironi della Champions League e cioè Tottenham Marsiglia 2 - 0 e... Dembélé gela l’Inter: Barcellona avanti 1-0 all’intervallo La Champions League 2022/2023 è tornata a prendersi la scena in questo mercoledì 12 ottobre, giocando le ultime otto sfide della quarta giornata dei gironi. Tra queste c’era grande attesa per le ...L’Inter sfiora il colpaccio, impatta 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona e fa un passo verso la qualificazione agli ottavi La squadra di Inzaghi colpisce una traversa con Dzeko. Ma a passare è il ...