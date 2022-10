La dichiarazione di Greta Thunberg sul nucleare è la sliding door dei Fridays for future

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In un’intervista rilasciata al canale tv tedesco ARD,si è inserita nel feroce dibattito sulin Germania. Alla domanda sull’opportunità di utilizzare l’energiaper far fronte alla crisi climatica, la fondatrice del movimentoforha detto: «Dipende. Se sono già attive, credo che sarebbe un errore chiuderle e passare al carbone Personalmente credo che sia davvero una cattiva idea concentrarsi sul carbone quando c’è già l’energia». Laha un certo peso anche perché il dibattito tedesco su questo tema, ad oggi, è piuttosto convulso. Stiamo parlando dello Stato europeo più colpito dalla crisi energetica provocata dallo stop del gas russo. D’altronde l’atomo è tradizionalmente una ...

