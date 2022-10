Inter | Lukaku continua ad allenarsi a parte Salernitana sempre più a rischio

, le ultime su Brozovic eIn attesa dei primi colpi di mercato, l'spera di recuperare alcune pedine fondamentale per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi ovvero Marcelo Brozovic ...... ma scelte obbligate in attacco: Simone Inzaghi non ha alternative e senza(e Correa) si ... invece, in attacco ha abbondanza: dentro i migliori per la rivincita con l', con Dembelè e Fati ...L'Inter arriva al Camp Nou per affrontare il Barcellona nella quarta giornata della Champions League. I nerazzurri sono ancora privi di Lukaku in avanti, ma ...Tra poche ore si giocherà il quarto turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 21:00, allo stadio Camp Nou il ...