Il corpo di Lidiaera stato trovato in un bosco di Cittiglio (Varese) nel gennaio del 1987. Nel 2016, 29 anni dopo, il 53enne era stato dichiarato colpevole. Nel 2018 è stato condannato a ...... il 53enne assolto nel gennaio 2021 in via definitiva dall'accusa di avere ucciso la studentessa Lidia. L'uomo è stato in carcere 3 anni e mezzo, tra il 2016 e il 2019, e lo scorso maggio, in ... Delitto Macchi: ingiusta detenzione, 303 mila euro a Binda - Lombardia Il 53enne era stato assolto in via definitiva nel gennaio 2021 per l'omicidio della studentessa di Varese. Lo scorso maggio aveva chiesto 350 mila euro come 'indennizzo' per i 1.286 giorni in carcere ...La quinta Corte d''Appello di Milano ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e ha liquidato oltre 303 mila eura a Stefano Binda, il 53enne assolto nel gennaio 2021 in via definitiv ...