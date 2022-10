Chiedo scusa all’asilo Mariuccia | non meritano il paragone con il Pd

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-6.mp4 “Il Pd come l’asilo” ha titolato il quotidiano Libero, che ora rischia di prendersi una querela per diffamazione. Non dal Pd, ma dalla benefica associazione. Succede un po’ di tutto in questa stramba Italia: l’altro giorno, ho ricevuto una richiesta di smentita con preavviso di querela da parte dell’asilo, storico ente di Milano che dal 1901 si occupa di ragazzi in difficoltà. La mia colpa? Aver paragonato il Pd di Enrico Letta appunto, che nel gergo comune – o quantomeno milanese – è diventato sinonimo di bambini birichini capricciosi, come sono tutti i bambini. Ma da quelle parti – le parti dell’asilo – è stato giudicato eccessivo… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 12 ottobre ...