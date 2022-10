Allarme Toro | il rinnovo di un big è sempre più lontano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il pareggio in extremis contro l’Empoli ha evitato al Torino la quarta sconfitta consecutiva, ora i granata attendono una Juve con il morale a terra PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il momento che sta attraversando il Torino non è assolutamente dei migliori. Con l’Empoli la prestazione è stata buona, ma i granata hanno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Torino Granata

... il non aver dato l'la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle ...- Cari, in amore la luna è contraria quindi attenzione al vostro umore che sarà un po' ballerino. ...Due giorni fa era stato infatti l'agente Alejandro Camano a lanciare l'di mercato, ... intreccio con Vlahovic Lautaro Martinez ©LaPresseTra i club che di recente sono stati accostati al... Tuttosport: "Allarme Toro, eurotour per i rinforzi: Vagnati in Belgio e Spagna" TORINO - Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League arriva il sorriso di Chiesa, in campo per torello e giochi tra gli abbracci dei compagni, ma anche l'allarme per Milik che ha lavorato qu ...L'avvio di stagione ha confermato le sensazioni dell'estate, questa squadra ha necessità di interventi immediati. "Allarme Toro, eurotour per i rinforzi" ...