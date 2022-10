Zelensky al G7 | “Nessun dialogo con Putin | colloqui con altro leader”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Non ci può essere alcuncon l’attualerusso, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram rivolgendosi aidel G7. “Ci possono esseresolo con undella Russia, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell’umanità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, o in una configurazione diversa, in modo che ilterrorista non abbia l’opportunità di influenzare decisioni chiave”, ha aggiunto. C’è solo una persona che in questo momento sta bloccando la pace, e questa persona è a Mosca”, ha concluso.