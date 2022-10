Il Denaro

... frutto di una cultura alimentare sviluppatasi nei millenni in alcuni paesicome ...ed è complessivamente responsabile di 255 milioni di anni persi per morte prematura evitabile o...... frutto di una cultura alimentare sviluppatasi nei millenni in alcuni paesicome ...ed e' complessivamente responsabile di 255 milioni di anni persi per morte prematura evitabile o... Vissuti Mediterranei, riflessioni artistiche a confronto - Ildenaro.it Sabato 8 ottobre 2022, alle ore 17.30, al CMA (Centro Musica Arte), Via Cilea, n. 64, Vomero – Napoli, è stata inaugurata la mostra, curata dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, intitolata ...Il Ponte sullo Stretto di Messina: contesto storico e geopolitico di Enzo Siviero – Comitato Ponte Subito Africa come passato The worst thing that colonialism did was to cloud our view of our past. Ba ...