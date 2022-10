Usa | 15enne afroamericano muore in ospedale dopo un colpo di pistola in testa da un agente

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un, Jaheim McMillan, è morto inqualche giornoche undi polizia gli ha sparato un proiettile infuori da un discount a Gulfport, in Mississippi. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, McMillan – studente della Gulfport High School – stava minacciando i passanti con unainsieme ad altri quattro giovani armati, tutti presi in custodia. Un video girato col cellulare lo mostra steso a terra di fronte al negozio: secondo un testimone oculare è stato ammanettato soltantolo sparo, quando già giaceva al suolo. La famiglia sostiene che non avesse con sé una: la madre, Katrina Mateen, ha raccontato di essere stata ammanettata a sua volta dalla polizia quando è ...

Brian Switzer, ha confermato al Sun Herald che lo studente della Gulfport High School è morto sabato dopo essere stato staccato dal supporto vitale all'ospedale universitario di Mobile, Alabama.