Uomini e Donne | Gemma ritrova la speranza con una persona ma Tina affonda le sue accuse alla Dama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella puntata del 11 ottobre 2022 del dating show più famoso di Mediaset non mancheranno i colpi di scena. La bella presentatrice Maria de Filippi deciderà di dare ampio spazio ai protagonisti del trono over, nello specifico il triangolo Ida, Roberta e Riccardo darà ancora spettacolo. Le due protagoniste femminili arriveranno quasi alle mani proprio perché Roberta, dopo essersi fermata nel programma nonostante l’abbandono di due anni, per Alessandro, deciderà di troncare la sua storia con lui. La donna sembra nuovamente interessata a Riccardo che invece, pensa ancora a Federica, la protagonista del trono dei giovani. La ragazza continua a rispondere per le rime, mostrando una sorta di interesse per l’uomo. Riccardo nelle puntate precedenti era assente motivo per cui ha deciso di intervenire in puntata per chiarire leche gli sono state rivolte in sua assenza. ...