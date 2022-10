Sciopero operatori ATM | “troppe aggressioni | alcuni si sono dimessi”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Oggi, 11 ottobre, a Milano, i dipendenti di Atm, l’azienda di trasporto che opera a Milano, sciopereranno dalle ore 8.45 alle ore 15. La motivazione? La mancanza di adeguata sicurezza durante lo svolgimento delle ore di lavoro. I lavoratori Atm chiedono di essere difesi dalle continuenei mezzanini della metropolitana. Solo ultime 48 ore siregistrate 6. Tra i presenti di oggi però non ci sarà uno dei dipendenti che si è dimesso dall’impiego di agente nella Metropolitana 1. “Nonil solo: due anni fa, nel mio gruppo, siamo stati assunti in 18. Tutti come agenti di stazione. Ioil terzo ad essermi dimesso“. “In due anni di servizio micapitati tre episodi eclatanti, in duestato minacciato di morte, senza contare ...

Spiagge prese d'assalto in Riviera ebalneari che possono essere soddisfatti per il ponte ... il capocannoniere di sempre della storia della Sampdoria Genova, sospesodel lavoratori ...contro i quali lo stesso si era poi scagliato, aggredendo anche due addetti alla security rispettivamente di 33 e 44 anni che avevano tentato di difenderli.Atm Dopo l'ultimo ...Oggi la protesta dopo l'ultima aggressione in metro. Il personale è esasperato, il sindaco ancora balbetta La misura è colma. È il momento della protesta. Una nuova ondata di aggressioni ai danni dei ...È anche a causa di questa aggressione che i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 6 ore per martedì ... scagliandosi anche contro gli operatori del 118 prima di essere portato via dalle ...