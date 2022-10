Risse nei locali in provincia di Salerno | il questore sospende la licenza a un bar

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– A seguito della segnalazione di una grave aggressione avvenuta nei giorni scorsi presso un bar dellaai danni di una persona che si trova tuttora ricoverata, gli Agenti della Divisione Amministrativa hanno analizzato l’accaduto sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, rilevando che l’esercizio commerciale di fatto fosse pienamente riconducibile agli aggressori e, in più, è stato il luogo dove gli stessi hanno trovato riparo dopo la lite. IlConticchio – in applicazione dell’art. 100 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza ha sospeso ladel bar per 10 giorni. Lo strumento previsto da questa norma ha natura cautelare e risponde alla finalità di eliminare fonti di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, fondandosi sull’aspettativa che chi ...

