Noi crepiamo | ma in Germania Mario Giordano svela la vergogna tedesca

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutto pronto per una nuova scoppiettante, urlatissima e irriverente puntata di Fuori dal Coro, il programma condotto dasu Rete 4 il martedì sera. E così, a poche ore dal via, ecco filtrare le indiscrezioni sul menù cheoffrirà oggi, nella serata di martedì 11 aprile. Si parte dalla crisi energetica, dall'emergenza energetica e dal caro-bollette. Nel dettaglio, Fuori dal Coro proporrà un reportage dallain cui verranno messe a confronto le due situazioni, quellacon quella italiana. Risultato? A pagare un prezzo altissimo siamo noi, non certo loro. E ci si interroga se questo tipo di stortura possa essere tollerata dall'Unione europea. Domanda retorica, poiché nei fatti viene tollerata, eccome. Dunque, a corredo dell'inchiesta dalla ...

Liberoquotidiano.it

Il coraggio è l'affermazione regale della nobiltà dell'uomo: 'di prudenza, soffochiamo di ... che hanno immesso la sfera privata in quella pubblica, mentre perè il momento di smettere di ...... "Quanto ci vorra perchetutti bolliti e asfissiati A volte mi accusano di essere troppo dura. [] Bisogna essere duri, per svegliare dei sonnambuli in trance. Tuttipreferiremmo di ... "Coraggio", il manuale di Bousquet per una spietata guerriglia al pensiero unico Denuncia a Torino: il corpo senza vita di un senegalese di 15 anni «dimenticato» per dieci ore, il 26 settembre, accanto ai binari di una ferrovia torinese. C'è questo ...Intervistato da Amazon Prime Video, Hakan Calhanoglu si è proiettato al match di domani contro il Barcellona, svelando anche una 'richiesta' fatta a Romelu Lukaku. "Loro ...