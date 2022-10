Newcastle | accordo per blindare un attaccante

Footballnews24.it

...rinnovo del contratto - in scadenza 2024 con il club di Arteta - ma nonostante una bozza d'...00 Bournemouth - Brentford 0 - 0 16:00 Crystal Palace - Chelsea 1 - 2 16:00 Fulham -1 - 4 ...Come vi abbiamo raccontato, la Juventus ci ha provato fino alla fine a trovare unma senza ... Il portale parla del forte interesse dei club inglesi, soprattutto dei bianconeri del, ... Newcastle, quasi fatta per Kuol: c’è l’accordo con il CC Mariners ROMA - La società di scommesse Parimatch ha annunciato una partnership con il Newcastle United, che diventa così l'ultima squadra di calcio ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...