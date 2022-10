Mps | probabile che cda su aumento si riaggiorni a domani

(Di martedì 11 ottobre 2022) E' moltoche il cda di Mps convocato per oggi sull'di capitale si. Lo riferiscono fonti finanziarie vicine al dossier, spiegando che ancora non ci sono le firme ...

E' moltoche il cda diconvocato per oggi sull'aumento di capitale si riaggiorni a domani. Lo riferiscono fonti finanziarie vicine al dossier, spiegando che ancora non ci sono le firme delle ......otto banche che si erano impegnate nei pre - accordi di garanzia dell'aumento di capitale di, il Cda della banca non può deliberare sul prezzo e la tempistica dell'operazione per cui è...Milano, 11 ott. (askanews) - E' molto probabile che il cda di Mps convocato per oggi sull'aumento di capitale si riaggiorni a domani. Lo ...Senza le firme delle otto banche che si erano impegnate nei pre-accordi di garanzia dell'aumento di capitale di Mps, il Cda della banca non può deliberare sul prezzo e la tempistica dell'operazione ...