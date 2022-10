Agenzia ANSA

Il 230° giorno della guerra in Ucraina inizia con il ritorno a Kiev delle sirene anti aereo, dopo che i massicci raid russi di ieri sono costati la vita a 19 persone nella capitale e in altre città. ...La Russia ha inserito Meta - la società a cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram - nella sua lista di organizzazioni "terroristiche ed estremiste". . 11 ottobre 2022 Mosca inserisce Meta in lista organizzazioni terroristiche - Ultima Ora (Adnkronos) - La Russia ha inserito Meta, gigante dei social media, nella ''lista delle organizzazioni terroristiche ed estremiste'', dichiarandola fuorilegge. Lo scrive l'agenzia di stampa Ria ...Meta, la società cappello delle tre app, è stata inserita dalla Russia nelle lista di organizzazioni ’terroristiche ed estremistet ...