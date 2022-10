Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per festeggiare il compleanno di Sole

Leggi su diredonna

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono lontani i mesi in cui la tensione traera palpabile. Dimenticati l’astio e il dolore che hanno accompagnato i primi giorni dopo la separazione, i due hanno festeggiatoildella piccola. Non sappiamo se siano vere le voci di un presunto ritorno di fiamma come ipotizzato dal settimanale Chi, quello che è certo è che finalmente sono tornati a sorridere! Alla festa ha partecipato anche Aurora Ramazzotti che per l’occasione ha pubblicato una foto con una dedica dolcissima: “Tanti auguri zia!”. E già, tra qualche mese, a soli nove anni, diventerà zia di un maschietto, così come annunciato da Ramazzotti e Goffredo ...