Europarlamento | premio Sakharov ad Assange per salvargli la vita

... ha sottolineato che "assegnare ilSakharov 2022 a Julian Assange avrebbe un potere ... Stella Morris, durante una conferenza svoltasi oggi all'dal titolo: "Il caso Julian Assange: ...Il poetaNobel Thomas S. Eliot scriveva che "in un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il ...a partire dai suoi pellegrinaggi in direzione Cremlino indossando (anche all')...Bruxelles, 11 ott. (askanews) - Julian Assange, il 'whistleblower' che ha pubblicato online sul suo 'Wikileaks' migliaia di documenti ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...