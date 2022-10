Come coltivare uccello del paradiso

Leggi su decogiardino

(Di martedì 11 ottobre 2022) Vuoiquesta piante dal nome ”del” ? Bene, andiamo a descriverti alcuni consigli sul’del. La sterlizia, anche chiamata strelitzia edel, è una pianta da fiore appartenente alla famiglia delle musaceae (la stessa famiglia del banano). Proviene dall’Africa del Sud ed è apprezzata per via della particolare infiorescenza, molto simile a un volatile. Si presenta con una parte aerea composta da molte foglie coriacee, dalla forma allungata e di colore verde con sfumature porpora. Il fogliame è riunito in spirali o rosette al centro delle quali crescono steli lunghi e rigidi ...