Champions League | come vedere Barcellona-Inter gratis in streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il calendario non prevede un attimo di respiro, imponendo ad atleti e allenatori un ritmo estenuante che mai si era visto prima nella storia del calcio moderno. A godere invece sono i tifosi, che ogni giorno della settimana possono fare il pieno di gol ed emozioni, esultando per le gesta dei propri paladini. Lo stravolgimento delle normali tempistiche stagionali a causa dei prossimi Mondiali di calcio in Qatar – che si svolgeranno nel periodo tra novembre e dicembre, con relativo stop dei campionati nazionali – ha imposto ai club di tutta Europa un inizio d’anno davvero denso di impegni, tanto che molti addetti ai lavori denunciano un’esponenziale crescita degli infortuni tra i tesserati per colpa dei pochi allenamenti svolti tra una partita e l’altra., gruppo C:...