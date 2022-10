C' era una volta la Juventus Allegri | tempo scaduto

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Game over, per ora in Champions League ma più in generale in una stagione che oggi non si vede come possa essere raddrizzata. Lanon c'è più, non risponde agli stimoli che vengono da dentro e da fuori, non ha un'identità e nemmeno un'anima se la fotografia è quella rimandata dalla sfida di Haifa che per i bianconeri era da "dentro o fuori" e che è stata affrontata con il piglio di una passeggiata. Non esiste nessuna giustificazione possibile per lo spettacolo (pessimo) regalato in casa della 111° squadra del ranking europeo, non c'è niente cui potersi appellare compreso l'ennesimo infortunio di Di Maria che getta l'ennesima ombra sinistra su campagna acquisti e lavoro dello staff che si occupa della parte fisica dei calciatori. In questo quadro è inutile anche provare a costruire scenari utili per riprendere per i capelli una qualificazione agli ottavi di ...