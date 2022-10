Aletheia 3300 – Non Svaniremo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lunedì 31 ottobre in San Francesco, dalle ore 18.30 alle 20.30, in anteprima, si terrà la proiezione del primo episodio della serie fantasy originale “” (dal 18 ottobre su Eventbrite sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per i possessori di biglietto di LC&G). Dopo la proiezione, seguirà un talk e un Q&A in sala con CamiHawke, Guglielmo Scilla, Adriano Santucci e Martina Permegian. A condurre il Dungeon Master e creatore del mondo fantasy originale di, Claudio Di Biagio Per chi non conosce il mondo dinessun problema: un corto animato prima dell’episodio in pochissimi minuti racconterà la mitologia del mondo. La serie “Non” racconta l’epica avventura vissuta da quattro anime eroiche per salvare il mondo. Il bene e il male sono due concetti estremamente legati in ...