(Di martedì 11 ottobre 2022) Lanon serve solo ad affrontare delle fasi, dei momenti della vita particolarmente complessi: è uno strumento potente da usare sempre, per guardare il mondo in modo obbiettivo. «La Mindfluness ci aiuta a vivere nel momento presente, e ad identificarci molto meno con i nostri pensieri, cioè nella nostra concettualizzazione della realtà», spiega infatti Roberta Pinna, insegnante di yoga e meditazione. «Tutti costruiamo un mondo nella nostra mente e questo, spesso, causa sofferenza. Non è una colpa, piuttosto è un’impostazione culturale dettata dalla razionalizzazione che caratterizza occidentale, che però ci ingabbia nello stress, nelle preoccupazioni, nel rimuginio. Laci aiuta a uscirne», prosegue l’esperta, che è anche una delle istruttrici di Petit BamBou applicazione già scaricata da 8 milioni di persone per praticare la ...

GQ Italia

Qual è il miglior libro condi creatività Èdi creatività. 80 attività tratte ... Attività creative per la mia giornatadel 2020. Qual è il miglior libro sul pensare ...Allasono associati anche moltidi respirazione . Pergolizi ricorda in particolare il silenzio che si crea: spazio, e non tensione. Fra gli esiti, riconosciuti dagli insegnanti ... 5 esercizi di mindfulness per dormire meglio Oncowellness, disponibile al sito www.oncowellness.it, è interamente dedicato al benessere psico-fisico delle persone con storia di tumore con trainer certificati, schede di allenamento e video-tutori ...Dall'essere impermeabile a focalizzare l'attenzione, la salute mentale passa (anche) attraverso sette semplici ed efficaci esercizi per allenarsi a concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita ...