Ucraina | Ramzan Kadyrov su attacco a Kiev | Ti avevamo avvertito Zelensky | ora scappa

Il leader ceceno ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta 'operazione speciale' russa in ...Il leader cecenoKadyrov ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta 'operazione speciale' russa in: lo riporta la Tass. In precedenza Kadyrov aveva criticato ..."Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non aveva ancora iniziato. È meglio che scappi prima di essere colpito". Così il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha commentato l’escalation della guerra in ...Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta 'operazione speciale' russa in Ucraina: lo riporta la Tass. In precedenza Kadyrov av ...