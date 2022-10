Serie A | Fiorentina - Lazio 0 - 4

FIRENZE - Lafa la partita, la Lazio è concreta e fa 4 gol. Vecino e Zaccagni nel primo tempo, Luis Alberto e Immobile nel finale: un poker di una squadra spietata che sa soffrire in alcuni momenti, ma ...22.43 PosticipoA,- Lazio 0 - 4 Quarta vittoria di fila della Lazio che passa 4 - 0 in casa della. Primo tempo scintillante al 'Franchi' con la Viola che crea ma spreca tanto o viene ...La Fiorentina costruisce, la Lazio segna ... Oltre all'attacco atomico, il secondo della Serie A, dietro solo al Napoli capolista. Il successo di Firenze conferma la Lazio nelle zone nobili della ...La 9ª giornata di Serie A si conclude con una splendida vittoria per la Lazio in casa della Fiorentina. Da una parte Italiano, dall’altra Sarri, che può lasciare il campo con un grande sorriso sulle l ...