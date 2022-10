Sebastian Galassi e i diritti dei rider | tra lavoro a cottimo e nessuna tutela

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Alcuni fatti di cronaca sanno colpirci più a lungo e profondamente di altri, come quando un sistema sociale nocivo al quale tuttavia non ci opponiamo si ripercuote nel modo più violento su una ...

È il caso della morte di, giovane che lo scorso fine settimana ha perso la vita in un incidente stradale mentre lavorava come rider per Glovo.è una vittima sul lavoro; l'...Con Firenze proprio nei giorni scorsi colpita dalla morte dimentre andava a ritirare una conseggna per conto di Glovo, il colosso del delivery per cui lavorava un paio di ora al ...Flash mob di Cgil, Cisl e Uil stamani a Firenze, nel viale Strozzi, per porre all'attenzione generale il tema degli infortuni sul lavoro, anche rispetto alla morte del rider 26enne Sebastian Galassi p ...L'intervista a Repubblica di Mario Castagna, responsabile delle relazioni esterne del servizio di delivery La ferita della mail inviata a Sebastian Galassi, il rider di 26 anni morto durante una conse ...