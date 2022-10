Roma | confermata la lesione per Dybala | domani la risonanza | i tempi di recupero

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Poche speranze. Paulolo aveva capito subito, così come Mourinho. Dai primi controlli in ecografia ai quali si sarebbe sottoposto...

Belotti e Zaniolo deludono- Lecce 2 - 1: le reti di Smalling e Dybala (che si infortuna) per la vittoria dei giallorossi La lesione Se venissela lesione di secondo grado Dybala ...Si tratta di un muscolo grande, e di un problema enorme per la. TEMPI - Se venissela lesione di secondo grado Dybala starebbe fuori un mese e salterebbe quindi tutte le partite (6 di ...ROMA - Parigi si prepara a diventare la capitale dell'auto. Avverrà la prossima settimana quando si apriranno le porte del Salone della capitale (17-23 ottobre). Niente sfarzi, nessuno stand faraonico ...Kkr conferma di voler essere allineata con Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - Cdp Equity, Macquarie e Open Fiber chiedono piu' ...