Panucci su Spalletti | “Anche alla Roma partivamo benissimo | poi si arrivava secondi”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Napoli di Lucianoha registrato uno storico record: otto vittorie di fila tra Champions League e Serie A, prima volta nella storia degli azzurri. Gli azzurri hanno sorpreso tutti grazie all’inserimento lampo dei nuovi acquisti, che hanno permesso agli azzurri di portarsi in testa al campionato di Serie A a più due dall’Atalanta seconda. Le squadre diperò, sono solite alle cosiddette “partenze sprint”, le quali poi si tramutano in momenti di difficoltà nella seconda parte di stagione. Si ricorda ad esempio l’Inter campione d’inverno 2017, la quale conquistò 40 punti nelle prime 16 giornate per poi concludere la stagione al quarto posto. A proposito di ciò una vecchia conoscenza di mister, Christian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing: ...

Ma quanto durerà C hristianmette in guardia i tifosi napoletani ricordando i tempi romanisti : 'Anche lo scorso anno gli uomini di Lucianoerano partiti benissimo. Ma l'aria ...Christianha parlato nel corso di 'Pressing' soffermandosi sul momento del Napoli di. Questo il parere dell'ex difensore della Roma : 'Anche lo scorso anno erano partiti benissimo. Ma l'aria ...L’ex difensore invita i tifosi partenopei alla calma Il Napoli è tra le squadre attualmente più in forma in Europa. Christian Panucci invita però i tifosi partenopei alla calma e lo fa riflettendo sul ...Christian Panucci, ex difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma Pressing che non piaceranno sicuramente ai tifosi del Napoli: "Anche lo scorso anno gli uomini di Luciano Sp ...