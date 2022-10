Nobel per l’economia 2022 a Bernanke | Diamond e Dybvig

La sindrome ha colpito ancora Stoccolma. Quando si tratta di attribuire ill'economia, all'Accademia continua a sfuggire il passato recente: prevale sempre quello remoto. Errore compiuto anche stavolta, con il premio assegnato ieri a Douglas Diamond, Philip Dybvig ...Il premiol'Economia è andato a Ben Bernankeaver analizzato la Grande depressione degli anni Trenta. Ma l'ex presidente della Fed non capì l'impatto della crisi finanziaria del 2008. Il riconoscimento coincide, oggi, con uno tsunami di ...Le preoccupazioni di Quartapelle e Bentivogli per la guerra in atto e per chi manifesta e si prepara a farlo di più perché si fermino le armi. Sono importanti, come quelle di diversi ...Il nuovo romanzo di Antonio Manzini si piazza primo fra i 10 libri più venduti della settimana. Andiamo a scoprire gli altri 9 titoli in classifica.