Max Verstappen è cambiato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) C’è una nuova scuderia al via del Campionato mondiale di Formula 1 del 2006. Si chiama Toro Rosso ed è qualcosa in più di una costola della casa madre Red Bull. Dietrich Mateschitz, il patron della bevanda energetica e della scuderia, ha fiutato l’aria e ha capito che di lì a poco la Formula 1 sarebbe cambiata per sempre. Ufficialmente Toro Rosso deve essere lo sbocco naturale per i piloti che crescevano all’interno del Red Bull Junior Team, un programma che serve a finanziare la carriera di alcuni dei migliori giovani talenti del volante. Nel 2008 però la Federazione Internazionale vara un nuovo insieme di regole, tra queste c’è l’abolizione dei test privati. Qual è allora il miglior modo possibile di raccogliere dati in pista, se non quello di raddoppiare il numero di macchine schierate durante i weekend di gara? L’intuizione di Mateschitz è vincente e porterà la sua prima ...