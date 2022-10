L’Ucraina interrompe le forniture di elettricità all’Ue a causa dei danni subiti dopo i bombardamenti russi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A seguito della decisione di Mosca di bombardare la capitale Kiev e diverse città del, il ministero dell’Energia ucraino ha comunicato che da domani, 11 ottobre,rà le esportazioni diverso l’Unione europea negli ultimi tre mesi del 2022, a seguito deiti agli attacchi missilisticiche hanno colpito oltre che bersagli civili anche infrastrutture energetiche strategiche sin dalle prime ore di oggi, 10 ottobre. «Gli attacchi missilistici odierni, che hanno colpito la generazione termica e le sottostazioni elettriche, hanno costrettoa sospendere le esportazioni didall’11 ottobre 2022 per stabilizzare il proprio sistema energetico», si legge in una nota sul ...

Kiev aveva iniziato a esportare energia verso l'Ue dal primo luglio, per contribuire nelle parole del presidente Volodymir Zelensky a ridurre la dipendenza dell'Europa da gas o petrolio russo.