LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Christian Parlati in finale per la storia!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42: Waza ari Bekauri 14.39: È il momento della secondaper il bronzo. Di fronte il georgiano Bekauri e lo spagnolo Mosakhlishvili 14.37: Waza ari per il georgiano Maisuradze che conquista il bronzo ai danni del cubano Silva Morales 14.36: Soluzione al golden score 14.34: Uno shido a testa 14.29: Ora la primaper il bronzo della categoria 90 kg maschile tra il cubano Silva Morales e il georgiano Maisuradze 14.24: è Matic ad aggiudicarsi la sfida tutta croata per l’oro nelladella categoria 70kg. Battuta per ippon la connazionale Cvjetko. 14.19: Tra poco sarà il momento del derby croato che assegna la medaglia d’oro tra Matic e Cvjetko. 14.18: L’olandese Van Dijke si aggiudica la secondaper il posto approfittando ...

Ci proverà Christian Parlati nei 90 kg, nonostante un probabilissimo secondo turno contro il n.1 del ranking mondiale Mehdiyev che in caso di vittoria gli aprirebbe uno spicchio di tabellone ...9:28 Con le sconfitte all'esordio di Antonio Esposito e Nicolle D'Isanto si chiude la domenica italiana a Tashkent (Uzbekistan). 9:26 Arriva l'ippon della giapponese numero 13 del ranking. Match mai ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Si parte proprio con la sfida che vale il bronzo nella -70 kg donne tra la tedesca Butkereit e la giapponese Niizoe 13.57: Nella categoria -70 kg femmi ...Si è appena conclusa la sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2022 di judo, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent (in Uzbekistan) e valevole come prima rassegn ...