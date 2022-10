LIVE Cobolli-Moutet 6-4 4-3 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | scambio di break in questo secondo set

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Spinge bene questa volta con il dritto il transalpino. 15-30 Con pazienza Flavio aspetta l’errore del francese che arriva con il dritto. 15-15 Non controlla la risposta, inmomento c’è da sbagliare il meno possibile. 0-15 Gratuito con il rovescio del francese che continua a lamentarsi rischiando moltissimo, ricordiamo che ha già avuto un doppio warning e penalty point contro. 4-3! Spinge ancora con il rovescio l’azzurro che però deve cedere il servizio e rimettere tutto in discussione. 30-40 Stecca con il dritto. Palla del contro. 30-30 Bombarda con il drittoche avanza perfettamente verso rete e chiude con la stop volley di dritto un ...

...2003 marchigiano anche un passo in avanti fino all'undicesima posizione della Pepperstone ATP... Francesco Passaro (numero 9), Giulio Zeppieri (numero 16), Flavio(numero 17) e Francesco ...Djokovic è decimo nella Pepperstone ATPRace To Turin, la classifica basata sui risultati ... Flavio" 345 167. Gianluca Mager - 335 170. Giulio Zeppieri " 328 176. Raul Brancaccio - 320 ...Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno del torneo ATP 250 di Firenze tra Flavio Cobolli e Corentin Moutet. Non ci sono precedenti tra l’azzurro classe 2002 e il ...A che ora e come seguire la sfida di primo turno al torneo ATP 250 di Firenze 2022 tra Flavio Cobolli ed il francese Corentin Moutet.