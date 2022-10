La vendetta di Putin è iniziata | raffica di esplosioni a Kiev e nelle grandi città | cosa sta succedendo

AGI - Un condominio di diversi piani è stato distrutto nel centro di Zaporizhzhia in un nuovo attacco missilistico russo. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr ...La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Tensioni nucleari - Biden, la paura di un Armageddon nucleare Q&A - La Russia può sopravvivere a- Perché gli ucraini stanno ...Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina dell'attacco al ponte in Crimea ma deve ancora decidere come vendicarsi: i falchi non escludono l'utilizzo di armi tattiche nucleari.Forti esplosioni questa mattina a Kiev. A riferirlo è stato il "Kiev Independent" parlando di almeno quattro deflagrazioni. Alte ...