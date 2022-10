Gabriel Martinelli promette fedeltà | 'Voglio restare all'Arsenal'

Calciomercato.com

... grazie ai gol die Saka (per i Reds a segno Darwin Nunez e Firmino) Grazie al successo ...Jesus non ha rilasciato commenti in merito all'accaduto, mentre su Instagram ha pubblicato ......Firmino e Darwin Nunez pareggiano due volte i vantaggi dei padroni di casa firmati dae ...momento di massima tensione arriva intorno al 73 quando Thiago Alcantara eJesus entrano in ... Arsenal, dirigenza al lavoro per il rinnovo di Martinelli Si aspettavano le sfide contro Tottenham e Liverpool per capire il valore della partenza sprint dei Gunners. Sono arrivate due vittorie che mantengono la ...Gabriel Jesus colpito al volto durante Arsenal-Liverpool: il video del giocatore a terra durante la sfida di ieri all'Emirates Stadium ...