Dzeko consola Lautaro | 'Pochi gol? Agli attaccanti succede | spero possa accadere col Barcellona'

Non ci sara' Lautaro, per cuisara' affiancato da Correa, autore nella gara di andata di una ... Mazzarri siin parte con la disponibilita' di Marin e Pavoletti, guariti dal covid. La Roma ...Non ci sara' Lautaro, per cuisara' affiancato da Correa, autore nella gara di andata di una ... Mazzarri siin parte con la disponibilita' di Marin e Pavoletti, guariti dal covid. La Roma ...