Catania | quinta vittoria consecutiva

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al “Massimino”Castrovillari, ma sembra di assistere ad una partita di serie A. Pubblico della grandi occasioni, erano in 15 mila, tifo infernale, straordinarie coreografie delle curve. Insomma, un’altra partita di grande entusiasmo, dentro e fuori il rettangolo di gioco. Anche se, per l’esattezza, assistiamo ad un incontro dalla doppia faccia. Un primo tempo, anonimo, senza emozioni. Alla ripresa, invece, gli undici di Ferrari, si trasformano, affossando il Castrovillari. Risultato finale 4-0 per i rossazzurri. Marcatori: Manuel Serao, Vincenzo Sarno e doppietta di Jefferson. Ilha chiuso la partita, in nove minuti, quinto successo consecutivo, resta in testa alla classifica con il Lamezia. Avanti tutta nella lotta per la promozione.