Bassetti verso il ministero della Salute Via libera dal no di Zangrillo

Affaritaliani.it

Come non ricordare quando il pessimo segretario generale Tedros Adhanom Ghebreyesus diceva -all'inizio - che le mascherine non servivano In ogni casoin un primo tempo sembrava vicino a ...Emaok a vaccino bivalente Moderna/ Burioni: "rendere pubblici i dati" 'Il vaccino " ha ... Burioni: "Brutte notizie su Omicron 4 e 5"/: "Non terrorizziamo italiani" BURIONI: "IL VACCINO ... Governo Meloni: Zangrillo rinuncia, Bassetti verso il ministero della Salute Niente derby della Lanterna nel centrodestra: il medico personale di Berlusconi fa un passo indietro e le altre Covid star sono fuori gioco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...