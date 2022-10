Atalanta | verso il Sassuolo perde anche un esterno

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Oltre a dover fare a meno di Musso, Palomino e Toloi in difesa e Zapata in attacco, sulla fascia destra l') Hateboer....

Ad esempio: ieri Kvara tagliavadestra, un qualcosa di inedito. E questo gli è valso un rigore procurato. Le altree Udinese impressionano, ma hanno una rosa nettamente inferiore al ......Udinese e, gara ricca di gol finita in parità (2 - 2) con una super rimonta dei padroni di casa che erano sotto di due reti. L'attenzione di pubblico e calciatori, però, si è rivolta...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tre vittorie nelle prime tre gare per Raffaele Palladino alla guida del Monza, la strada giusta verso la salvezza ...