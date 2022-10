Sainz | ' Il vero problema è la visibilità | ero nelle mani di dio'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una corsa lampo, durata davtroppo poco. Il GP del Giappone è terminato subito per Carlos, in testacoda prima della Spoon e fuori già nel corso del primo giro, per una Suzuka molto amara. ...

la Repubblica

Una corsa lampo, durata davvero troppo poco. Il GP del Giappone è terminato subito per Carlos, in testacoda prima della Spoon e fuori già nel corso del primo giro, per una Suzuka molto amara. Il problema è la visibilità Lo spagnolo della Ferrari era ovviamente deluso ai microfoni di Sky ...... che avevano portato all'uscita di pista anche di Carlos, finito contro le barriere e poi ... Undramma sfiorato, con la mente che non può non andare al tragico episodio che ha portato alla ... Carlos Sainz: "Non è vero che rido poco, chiedete alle mie sorelle" Fuori nel corso del primo giro, lo spagnolo ha parlato della pessima visibilità e del perché i team abbiano comunque optato per le intermedie, gomma più performante della full wet ...SUZUKA - Carlos Sainz va a muro ed è costretto al ritiro nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Ferrari non ha gestito la sua monoposto, andando fuori pista, complici delle condizi ...