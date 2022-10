Putin convoca una riunione del Consiglio di Sicurezza russo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il presidente, Vladimir, hato per lunedì unadeldi, che presiederà. Lo riferisce il Cremlino.

la commissione anti - terrorismo Si citano anche alcuni testimoni oculari che l'avrebbero visto colpire il ponte. La Russia invece sostiene che l'incendio sia derivato dall'esplosione ...Con questo documento lo Statoinfatti i cittadini per valutarne l'impiego al fronte. Dal 21 settembre Vladimirha introdotto la mobilitazione parziale che secondo il Ministero della ...Il governatore della Campania convoca una manifestazione "per arrivare al cessate il fuoco" e apre una linea di dialogo Salerno-Mosca. I democratici ...Attacco missilistico nel centro di Zaporizhzhzia. L’Ucraina accusa Mosca per l’esplosione del ponte Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi ...