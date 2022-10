Onana si prende la porta e convince Inzaghi

(Di domenica 9 ottobre 2022)si è guadagnato la titolarità e orapotrebbe aver finalmente deciso di interrompere l’alternanzasi è guadagnato la titolarità e orapotrebbe aver finalmente deciso di interrompere l’alternanza. A Sassuolo il tecnico ha deciso di puntare sul nigeriano e la prestazione è stata imnte tra i pali. «Si è guadagnato nelle tre partite di Champions la titolarità» cosìnell’immediato post partita in conferenza e la netta sensazione che ora Handanovic sarà un ottimo secondo da qui alla fine della stagione. Capitano e trascinatore anche fuori senza giocare, ma in questo momento l’Inter ha bisogno di certezze tra i pali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Fanpage

Sozza era partito bene, in particolare al 4' è bravo a non cadere nell'inganno quando Laurentiépalla dopo la respinta di piede disu tiro di Frattesi e spara una gran botta, che ...Mentre Inzaghi si affida adin porta, con Handanovic in panchina, mentre Acerbiil posto di De Vrij, con lui giocano Bastoni e D'Ambrosio. Dumfries e Dimarco sulle fasce e Asllani per l'... Onana si prende la porta, Skriniar la fascia da capitano: per Handanovic (e Inzaghi) ora si fa dura Onana si è guadagnato la titolarità e ora Inzaghi potrebbe aver finalmente deciso di interrompere l’alternanza Onana si è guadagnato la titolarità e ora Inzaghi potrebbe aver finalmente deciso di inte ...Onana ha giocato col Sassuolo titolare. Handanovic prima del match ha scelto di compiere una mossa precisa e strategica ...