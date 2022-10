Iran | Tv di stato piratata con immagini contro Khamenei

La televisione diiraniana è stata piratata ieri: un telegiornale èinterrotto con immagini di protesta contro la guida suprema Ali Khamenei. Sui teleschermi è apparsa prima una maschera, poi da un'immagine di Khamenei avvolta dalle fiamme e con un mirino a lui ...Un'ondata di disordini ha scosso l'da quando la 22enne curda è morta il 16 settembre scorso ... Un membro delle Guardie rivoluzionarie, aggiunge l'agenzia, èucciso durante le proteste a ...Le autorità iraniane stanno già lavorando a un progetto per collegare la propria rete elettrica a quella della Russia e di altri membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai attraverso ...Due membri delle forze di sicurezza iraniane sono stati uccisi ieri sera durante le proteste per la morte di Mahsa Amini: lo riportano oggi i media statali. (ANSA) ...