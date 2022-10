Governo | Meloni a Vox | “Grande responsabilità | non un minuto da perdere”

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La straordinaria vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra ha prodotto unentusiasmo” e se, sulla base della Costituzione, “avremo la possibilità di formare il nuovoavremo ladi dare risposte immediate ai problemi degli italiani”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, nel suo intervento in video collegamento con Viva22.es, la festa del partito Vox in corso a Madrid. “Non abbiamo unda”, ha sottolineato, parlando in spagnolo ed elencando le varie sfide dinanzi alle quale si troverà il nuovo. Il nuovoin Italia “non avrà un momento da– ribadisce -, a cominciare dalla grave ...

Ore 07:57 - I paletti disul: ancora duello su Ronzulli. E sulla Giustizia Berlusconi gioca la carta Casellati (Marco Cremonesi e Paola Di Caro) Ufficialmente si sono visti perché ......all'Economia Le dichiarazioni di intenti non sono però bastate a rassicurare avversari politici e comunità Lgbtq sulle garanzie offerte in tema di diritti dal futuroa guida FdI. 'non ...Intervento alla kermsse così concluso da Meloni: «Non siamo mostri ... ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma ...La Murgia parteciperà al processo di Saviano per difendere lo scrittore che ha chiamato "bastarda" Giorgia Meloni.